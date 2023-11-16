محمد صلاح يسعي لانطلاقة جديدة مع منتخب مصر في تصفيات مونديال العالم 2026
يرغب الدولى المصري محمد صلاح قائد منتخب الفراعنة في مواصلة الأرقام القياسية سواء على المستوى الدولى أو العالمى، فيما يتطلع الفرعون في كتابة تاريخا جديدا بتصفيات كأس العالم 2026 .
محمد صلاح
ويغيب محمد صلاح عن التهديف بتصفيات مونديال العالم منذ احرازه هدف الصعود بمبارة الكونعو نسخة 2018 كما اكتفى الفرعون بصناعة 3 أهداف خلال تصفيات مونديال 2022.
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي الليلة
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد حمدي، ومحمد عبد المنعم، وعلي جبر، ومحمد هاني.
خط الوسط: ثلاثي من هذا الرباعي "محمد النني وإمام عاشور، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو".
وفي الهجوم: تريزيجيه أو عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.
قائمة منتخب مصر
قائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم:
حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد صبحي -أحمد الشناوي .
خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.
الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.