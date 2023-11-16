اقتصادية النواب: منح المتحدة كل مرشح رئاسي 100 دقيقة قرار يعبر عن الشفافية

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 100 دقيقة لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، والحفاظ على حق المواطن في التعرف على المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار يأتي في إطار التشجيع للعملية الانتخابية وتشجيع المنافسة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، واحد الأدوات الهامة للوصول للناخبين بسهولة ويسر نظرا لأن قنوات شركة المتحدة تتمتع بنسب مشاهدة عالية، ومن ثم فهي وسيلة للتواصل مع الجماهير وهو ما يوفر مجهود كبير علي الحملات الانتخابية فضلا عن أنه سيوفر أيضا أعباء مالية علي إدارة الحملات الانتخابية.

وأشار القطامى، إلى أن الدقائق الممنوحة للمرشحين والتي تصل ل100 دقيقة كبيرة للغاية يمكن من خلالها شرح البرنامج الانتخابي بكل تفاصيله مما يساعد علي توفر التنافسية الأمر إلي يؤدي بدوره لحالة من الزخم للسباق الانتخابى، والقرار يؤكد وقوف الشركة المتحدة على مسافة واحدة من كل المرشحين الرئاسيين، وتعبر عن الشفافية التي تتمتع بها في منح الفرصة لكافة المرشحين للمنافسة الشريفة خلال خوض الانتخابات الرئاسية.