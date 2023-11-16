استمرار فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بجنوب سيناء

نظمت الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء، ثاني لقاءات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة من مراكز الشباب و المواطنين بمدينة طور سيناء بالاستاد الرياضي .

وتطرقت اللقاء التى إدارة الدكتور باسم المغربي دكتور العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، خاصة فى إطار التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، مع ضرورة نشر الوعى والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك، لإبداء رأيهم واختيار المرشح الرئاسي الذي يرغبون في التصويت له وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.

وتنفذ وزاره الشباب و الرياضة، سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم وذلك حرصا على توعيتهم في الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي المقبل .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ، ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

FB_IMG_1700141855345

FB_IMG_1700141850370

FB_IMG_1700141847812