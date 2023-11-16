الدقهلية: فحص 8718 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات

اثنى الدكتورعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على مجهودات إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي بالدقهلية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الاطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة، لافتا ألى أن الدقهلية هي أول محافظة تطبق المنظومة.

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى، أنه خلال أكتوبر تم صرف نحو 61ألف و477 علبة لبن رقم 1 علاوة على 14ألف و458 علبة لبن رقم 2 علاوة على فحص 8718 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات

من جانها أوضحت الدكتورة إيمان سلامة مديرإدارة رعاية الأمومة والطفولة بالدقهلية، أنه تم استلام 5933 عينة غدة درقية خلال الشهر الماضى إلى جانب إصدار 10420 شهادة صحية لراغبى الزواج لافتة إلى البدء فى تجهيز نحو 18 عيادة للمرأة الآمنة على مستوى الادارات.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة تفعيل الخدمات الصحية للمواطنيين.