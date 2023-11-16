منتخب مصر لا يعرف الهزيمة بالجولة الأولي من تصفيات كأس العالم

ساعات قليلة تفصلنا عن ضربة البداية لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستكون أمام مواجهة منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولي.

وينحاز التاريخ لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالتصفيات، حيث خاض الفراعنة 9 مباريات بالجولة الأولي و لم يتلقي أي هزيمة عبر التاريخ في الجولة الأولي من التصفيات، والتي سنبرزها في السطور التالية:

تاريخ مصر في الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم

تصفيات نسخة 1990: تمكن منتخب مصر في الجولة الأولي من تحقيق الفوز على منتخب ليبيريا بثنائية نظيفة، ونجح في التأهل حينها متصدرا للمجموعة بثمانى نقاط.

تصفيات نسخة 1994: فاز منتخب مصر على أنجولا بنتيجة 1-0، ولم ينجح في العبور في هذه النسخة للنهائيات.

تصفيات نسخة 1998: فاز منتخب مصر بنتيجة كبيرة علي نظيره منتخب ناميبيا بنتيجة 7-1 ولم ينجح فى العبور أيضا وخطف حينها منتخب تونس بطاقة العبور.

تصفيات نسخة 2002: تعادل الفراعنة سلبيًا مع السنغال سلبيا في هذه النسخة، ونجح المنتخب السنغالى في خطف بطاقة العبور هذه النسخة.

تصفيات نسخة 2006: حقق منتخب مصر في هذه النسخة الفوز علي منتخب السودان بثلاثية نظيفة، وحقق منتخب كوت ديفوار التأهل بهذه النسخة.

تصفيات نسخة 2010 : حقق منتخب مصر التعادل مع منتخب زامبيا بهدف لكل منهما، ولم يتأهل أيضًا في هذه النسخة.

تصفيات نسخة 2014: حقق منتخب مصر الفوز بالجولة الأولي علي منتخب موزامبيق 1-0، وفشل الفراعنة في التأهل للمونديال.

تصفيات نسخة 2018: تمكن منتخب مصر في هذه التصفيات من تحقيق الفوز على منتخب جمهورية الكونغو بنتيجة 1-0، وتأهل منتخب مصر في هذه النسخة لمونديال روسيا.

تصفيات نسخة 2022: حقق الفراعنة الفوز علي منتخب أنجولا بهدف دون مقابل، ولكنه فشل في التأهل لحساب السنغال.