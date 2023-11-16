يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم ، وتتجه أنظار جمهور الكرة المصرية والإفريقية بفارغ الصبر إلى استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء اليوم الخميس، حيث ستُشهد الملعب مباراة نارية بين منتخب مصر ومنتخب جيبوتي. هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا هذه المباراة بتشكيل قوي يضم أبرز نجوم المنتخب المصري. في حراسة المرمى، سيكون محمد الشناوي جاهزًا للدفاع عن عرين المرمى. بينما سيشكل خط الدفاع جدارًا صلبًا يضم محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، وعمر كمال عبدالواحد.

في خط الوسط، سيتواجد حمدي فتحي ومحمد النني لتوجيه اللعب وتأمين الوسط الميداني، بينما سيكون أحمد سيد زيزو جاهزًا للإبداع وتقديم التمريرات الحاسمة. وعلى رأس هجوم الفراعنة سنجد محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، والنجم محمد صلاح الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي ليفربول ومصدر إلهام للفريق الوطني.

القناة المجانية الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام جيبوتي

من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري الأول بنظيره منتخب جيبوتي في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي. هذه المباراة تأتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وتعتبر فرصة هامة للفراعنة لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث.

يمكن متابعة مباراة المنتخب المصري مع منتخب جيبوتي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وذلك عبر قنواتها الأرضية. ستكون هذه البطولة فرصة لعشاق كرة القدم في مصر وجميع أنحاء العالم لمتابعة المنافسات ومؤازرة المنتخب المصري في رحلته نحو كأس العالم 2026.

إن المباراة محط اهتمام كبير من جماهير الكرة المصرية والإفريقية، والتوقعات مرتفعة بأن تكون مباراة مثيرة ومليئة بالإثارة والأهداف. نتمنى للفراعنة كل التوفيق في هذه المباراة الهامة ونأمل في رؤية أداء مميز وفوز منتخبنا الوطني.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة اللاعبين النهائية وتضم 25 لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت بث مباشر

واللاعبون هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، وفي خط الوسط كلا من طارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي، وفي الهجوم كلا من محمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

يتطلع منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إلى تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه. هذا الهدف يأتي في ظل النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتصفيات كأس العالم في نسختها المقبلة.

وفي هذا النظام الجديد، تم تخصيص 9 مقاعد للقارة الأفريقية في النسخة المقبلة من كأس العالم، مما يزيد من فرص المنتخب المصري والمنتخبات الإفريقية الأخرى في التأهل للمونديال. هذا النظام يجعل المنافسة أكثر إثارة وتنافسًا، ويمنح الفرصة للأفرقة للمشاركة بقوة في هذا الحدث العالمي.

إن التحدي الذي يواجهه المنتخب المصري يعكس التطلعات الكبيرة للجماهير المصرية والإفريقية لرؤية فريقهم يحقق النجاح في كأس العالم ويمثل القارة الإفريقية بكرامة. تبقى المباريات التصفياتية فرصة للمنتخب لتحقيق هذا الحلم وتحقيق النجاح في مسار التأهل للمونديال.