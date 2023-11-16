رياضة الشرقية تنظم ورشة عمل "لتعليم فن الكروشيه"

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشة عمل عن الحرف اليدوية والتراثية (فن الكروشية ) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام المدربة فاطمة السيد بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكروشيه، وتاريخه والأدوات المستخدمة، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام خيوط الكليم والصوف والحرير والقطن وغرز "السلسلة" و"الحشو" في عمل وحدات دائرية ومنتجات تستخدم في التخزين والديكور.

ولفت إلى أن مبادرة "حرفتك.. مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة وأندية التطوع بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.