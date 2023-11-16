فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك"

تواصلت اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" في المدينة الشبابية بالأقصر، والتي تنفذها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

يشارك في هذه الفعاليات 220 من السادة العاملين بمديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

تركزت فعاليات اليوم الثاني على عقد جلستين. في الجلسة الأولى التي حملت عنوان "الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد"، قدم الدكتور طارق الحصري، الخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عرضًا شاملاً حول الإطار المؤسسي الذي يسهم في مكافحة الفساد. تم تسليط الضوء على أهمية توفير بيئة مؤسسية شفافة ومنهجية فعالة للكشف عن الفساد ومعاقبة المتورطين.

أما في الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الإطار التشريعي لمكافحة الفساد"، قدم اللواء دكتور نبيل محمود حسن، أستاذ القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، عرضًا تفصيليًا حول القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد.

تم مناقشة التشريعات ذات الصلة وأهميتها في توفير إطار قانوني قوي لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

شهدت الجلسات تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث أبدى المشاركون استفساراتهم وتبادلوا الآراء والخبرات حول مكافحة الفساد وأفضل السبل لتعزيز النزاهة والشفافية في العمل العام.

تأتي هذه السلسلة من اللقاءات في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي القانوني والأخلاقي ومحاربة الفساد في قطاع الشباب والرياضة.

تهدف السلسلة إلى توعية العاملين في هذا المجال حول حقوقهم وواجباتهم، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في أداء مهامهم.

من المتوقع أن تتواصل فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة لقاءات "اعرف حقوقك وواجباتك" في الأيام المقبلة، حيث سيتم استعراض مواضيع متنوعة تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية، وكذلك تعزيز ثقافة الحوكمة الرشيدة والشفافية في العمل العام.

يشكل هذا الحدث فرصة قيمة لتعزيز التواصل والتعاون بين مديريات الشباب والرياضة والهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية في محافظات مختلفة، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

من المتوقع أن تكون النتائج والتوصيات التي ستنتج عن هذه الفعاليات ذات أهمية كبيرة في تعزيز جهود مكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الشباب والرياضة في مصر.

وبهذا، تستمر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في بذل الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد في مجال الشباب والرياضة، وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع عادل ومستدام.