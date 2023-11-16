الشباب والرياضة تطلق المشروع القومي لبث روح الولاء والانتماء وتنمية الوازع الديني

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، فعاليات المشروع القومي لبث روح الولاء والانتماء وتنمية الوازع الديني والأخلاقي لدي النشء من طلبة وطالبات المدارس، تحت شعار "اخلاقي عنواني " ، والذي يتم تنفيذه برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعاهد الأزهرية، وذلك لـــــ ٢١٠٠ طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية ، متضمنة ذوي الهمم والوافدين.

ويشارك في الفعاليات محافظات ( الإسكندرية، السويس، قنا، دمياط، المنيا ، الشرقية ) بواقع ٣٥٠ مشارك من كل محافظة، حيث يتم التنفيذ خلال شهر نوفمبر الجاري وحتي شهر يونيو المقبل .

ويهدف المشروع إلي رفع قيم الولاء والإنتماء وترسيخ مفهوم المواطنة وتنمية الوازع الديني والأخلاقي وتصويب سلوكيات النشء، بالإضافة إلى تعزيز الدور الإيجابى لشبكات التواصل الاجتماعي، والتصدي للظواهر السلبية المنتشرة بين النشء ، والعمل علي نشر مفهوم الثقافة الرياضية ونبذ العنف والتعصب ، وذلك حرصاً علي تماسك المجتمع والحفاظ علي الهوية المصرية.

ويتضمن المشروع تنفيذ ورش عمل وندوات تثقيفية تشمل محاور الإرشاد الديني والأخلاقي ، المواطنة ، تعديل السلوك ، الأنشطة الرياضية والترويحية من خلال التعاون مع الرياضة للجميع .