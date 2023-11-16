جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني

ضمن أفضل 50 جامعة عربية..

أعلن رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الخميس، ظهور الجامعة فى المركز 49 في تصنيف "التايمز البريطاني Times Higher Education للجامعات العربية. THE" لعام 2023، والمركز الثامن على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وهو ما يعد إنجازاً لإدارة وأسرة الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التصنيفات الدولية للجامعات من أهم الوسائل التي يتم من خلالها الحكم على المستويات الأكاديمية في قطاع التعليم الجامعي وفقًا لمعايير وشروط يتم تحديدها بموضوعية علمية، ويعد تصنيف "التايمز" البريطاني أحد أبرز التصنيفات العالمية في الحكم بموضوعية وشفافية على مستوى الجامعات في العالم، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.

وأكد نائب رئيس جامعة كفرالشيخ للدرسات العليا والبحوث الدكتور اسماعيل القن، أن هذا التصنيف يعتمد فى تقييم أفضل الجامعات العربية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس "بيئة التعلم" 33%، والبحث العلمي "حجم أو معدل إنتاجية الابحاث، دخل الابحاث، السمعة" 33%، والاستشهادات المرجعية "تأثير البحث" 20%، المجتمع "نقل المعرفة وتأثيرها" 6%، والتوقعات الدولية "الموظفون والطلاب والبحث العلمي" 8%.