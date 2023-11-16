مسلسل العودة على شاشة Dmc قريبًا

ينتظر جمهور الشاشة الصغيرة، موعد عرض مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة وعصام السقا، وليد فواز، والذي مقرر أن يعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على شاشة Dmc.

تفاصيل مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة وعصام السقا، وليد فواز، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، محمد رضوان، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، حمزة العيلى، تارا عماد، بسنت شوقى، ومقرر عرضه على قناة DMC، ومنصة WATCH IT، من إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظتي الأقصر والقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، وذلك على مدار 30 حلقة، والمسلسل من تأليف أمين جمال، المخرج أحمد حسن، وهو مكون من 30 حلقة.

وكان الفنان محمد رضوان، شارك دمهوره ومتابعيه البوستر الرسمي لمسلسل العودة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وضم البوستر الرسمي لمسلسل العودة عددا كبيرا من نجوم ونجمات العمل، منهم: شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلي، أحمد بدير، محمد رضوان، بسنت شوقي، محمد علي رزق، وليد فواز، عصام السقا، تامر نبيل، ولاء الشريف، وصفاء الطوخي، كما غلب على البوستر أجواء الدراما الصعيدية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف سلامة، مسلسل “كامل العدد”، والذي عرض ضمن الماراثون المضاني الماضي 2023، وضم مجموعة كبيرة من النجوم .

أحداث مسلسل كامل العدد:

تضم أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى.

كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.