نميرة نجم: القانون الدولي غائب عن الفظائع الإسرائيلية بحق غزة

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة، إن أحدهم قال أمس إن محكمة العدل الدولية هيئة أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وليس لها أنياب لتنفيذ قراراتها، ونحن نرى ونتحدث اليوم عن فظائع يومية تحدث ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة ضد النساء والأطفال والقانون الدولي غائب، ولا يستطيع أحد استخدامه، لوقف مثل هذه الجرائم من الحدوث.

وتابعت: “ومع ذلك، باعتباري خبيرًا قانونيًا دوليًا، أود أن أقول، على الرغم من الحقائق المحزنة للسياسة، يمكننا استخدام قواعد القانون الدولي الحالية لصالحنا لأننا في حاجة ماسة إلى إنشاء سرد خاص بنا والمضي به إلى أبعد من التنفيذ. وللقيام بذلك، علينا أن نتشارك، نحن 54 دولة عضو في الأمم المتحدة، كم منا وقف أمام محكمة العدل الدولية لتقديم روايتنا الخاصة في فتاوى المحكمة، فلن يتم سماعنا إذا كنا غائبين، فهناك قضية مقبلة بشأن قضية معاصرة تسبب لنا الكثير من الضرر، وهنا أشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ.. علينا أن نكون حاضرين بقوة في هذه القضية، وإلا فلن يتم الاستماع إلينا”.



جاء هذا أثناء كلمة محاضرة السفيرة بعنوان "الأسبقية القانونية لمحكمة العدل الدولية كأساس للتعويضات للجرائم الاستعمارية التاريخية في أفريقيا" في مؤتمر "التعويضات " الذي تنظمه غانا بمبادرة من الرئيس الغاني نانا أكوفو آدو بالتعاون مع منطمة الإتحاد الأفريقي والمنعقد في العاصمة أكرا منذ الأمس .



وأشارت نجم في كلمتها أنه بما أننا نتحدث من أرض "الزعيم الغاني" نكروما وموقعنا الآن في أكرا في شارع جمال عبد الناصر، فإننا نبني مساراتنا معًا لنحقق أحلامهما وتراثهما ، فإرثهما يوحدنا، بغض النظر عن ألواننا أو عرقنا أو ديننا.



وأوضحت السفيرة المقصود بمصطلح "التعويضات" وأنه يشير عمومًا إلى التعويض أو الجبر الذي تقدمه دولة أو هيئة دولية إلى دولة أو أفراد آخرين عن الإصابات أو الأضرار أو المظالم الناجمة عن انتهاك القانون الدولي ، ويمكن طلب التعويضات في سياقات مختلفة، بما في ذلك حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو النزاعات المسلحة، أو المظالم التي حدثت في الحقبة الاستعمارية.



وشرحت السفيرة تفصيلا وبإسهاب التعريف القانوني للتعويضات في القانون الدولي وأنواعه الاربعة "التعويض "، و"الرد" ،و"الرضا" ، و"ضمانات عدم التكرار".



وعقبت السفيرة أنها ستسلط الضوء على بعض العناصر المتعلقة بالتعويضات من واقع قضايا محكمة العدل الدولية وإظهار كيف يمكننا المضي قدمًا نحو التنفيذ ، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بشأن عدد من الآراء الاستشارية بشأن الجرائم الاستعمارية ، وبهدف كشف المسارات القانونية وتقييم مدى مساهمة هذه الآراء في إيجاد حلول للتعويضات المتعلقة بالجرائم الاستعمارية التاريخية في أفريقيا ،التي يمكن أن تخدم قضيتنا سوف نتعمق في أربع حالات محددة ، أولها فتوى شاجوس الاستشارية في فبراير 2019، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن العواقب القانونية لفصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس في عام 1965 .

وقد تفاوضت الحكومة البريطانية الاستعمارية في ذلك الوقت مع رئيس وزراء موريشيوس على أنه من أجل الحصول على الاستقلال، للتوقيع على فصل تشاجوس وبعد ذلك أبلغت الحكومة البريطانية موريشيوس أنها ستعيدها عندما لا تكون هناك حاجة إليها لأغراض عسكرية ، ومن المهم الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية قامت بتأجير أكبر جزيرة دييجو جارسيا للولايات المتحدة لاستخدامها كقاعدة عسكرية نووية، وهذا يشبه وعد بلفور الذي صدر عند الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1916 ،وبسبب التأجير بموجب اتفاق دييجو جارسيا، قامت الحكومة البريطانية بنقل جميع سكان الجزر بالقوة إلى موريشيوس وسيشيل والمملكة المتحدة مع وقوع انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أن انفصال أرخبيل تشاجوس عن موريشيوس في عام 1965 كان غير قانوني، وعلى هذا الأساس اعتبر إنهاء استعمار موريشيوس غير مكتمل ،والأهم من ذلك، أنه أعلن أن الإدارة البريطانية المستمرة للأرخبيل توصف بأنها غير قانونية، مشددًه على استمرار آثار القرارات الاستعمارية على شعوب تشاجوس، وشددت على العواقب الدائمة للإجراءات الاستعمارية، التي تستلزم التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا بمعالجة المشكلة التاريخية. الظلم الذي لحق بالشعب الشاجوسي.



والآن، فإن معالجة المظالم التاريخية يمكن أن تعني التعويضات، خاصة وأن القضية تناولت المبلغ الضئيل الذي ادعى البريطانيون أنهم دفعوه كتعويض لشعب تشاجوس عند ترحيلهم قسراً، وقد رفضت المحكمة هذه الحجة ،وهنا أحد العوامل الرئيسية المهمة، هو أن المحكمة أعلنت نفسها بشأن الالتزامات ذات الصلة بالكافة، أي الالتزامات الملقاة على عاتق جميع الدول بتنفيذ رأيها وضمان امتثال الحكومة البريطانية للرأي المذكور ، وفي وقت لاحق، تم اعتماد قرار من قبل الجمعية العامة يمنح المملكة المتحدة إنذارًا نهائيًا للتفاوض على تغيير السيادة على الأرخبيل، وعاجلاً أم آجلاً سنحتفل بعودة تشاغوس إلى موريشيوس، الأمر الذي سيمثل عودة آخر مستعمرة بريطانية في أفريقيا إلى سياده أصحابها الأصليين.



وأكدت السفيرة إن هذه الفتوى تضع الأساس القانوني والأخلاقي للتعويضات ، إنها تدعو إلى تصحيح الأخطاء التاريخية المرتكبة، بالنسبة لنا، الجانب الأكثر أهمية اليوم هو الإعلان عن أن الاستعمار والإجراءات الاستعمارية كانت أعمالاً غير مشروعة مع التأكيد على أنه من الضروري تصحيح الضرر الذي لحق بالمجتمع المتضرر ، وتوفر المبادئ المبينة في الرأي الاستشاري إطارا لمعالجة المظالم التاريخية وتعزيز المساءلة على المستوى الدولي.



وفي قضية الكونغو ضد أوغندا وهي مثيرة للجدل بشأن النزاع المسلح الذي وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي شارك فيه العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك أوغندا.



ورغم أن هناك فتوى أخرى معروضة الآن على محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتي قد تأتي بقوة في العديد من القضايا التي يمكن الاستناد إليها في دعوتنا للتعويضات، خاصة عندما نتحدث عن الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها الدول وانتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب والقوانين الإنسانية الدولية، فلا يزال بإمكاننا العثور على أساس قوي لقضيتنا في الرأي الاستشاري الصادر عن الجدار العازل .



ففي يوليه 2004، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: "ما هي التبعات القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الجدار؟ في القدس الشرقية وما حولها، كما هو موضح في تقرير الأمين العام، مع الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.



وفي حين أن الرأي الاستشاري لم يحدد الطبيعة الدقيقة للتعويضات، فإنه حدد مبادئ عامة مهمة للغاية ينبغي أن توجه أي عملية تعويضات، وأسلط الضوء على بعض العناصر الأساسية من هذا الرأي فقد دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل صراحةً إلى وقف بناء الجدار وتفكيك الأجزاء التي تم بناؤها بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ،ويتضمن هذا الجانب من الرأي إجراءً تصالحيًا لتصحيح أعمال البناء الجارية والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشارت محكمة العدل الدولية كذلك إلى أن إسرائيل ملزمة بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن بناء الجدار ، وفي حين أن الرأي الاستشاري لم يقدم مواصفات مفصلة فيما يتعلق بطبيعة التعويضات، فقد عبر بوضوح عن المسؤولية القائمة لمعالجة الضرر الناجم عن الجدار ، وهو ما يعني ضمناً تقديم تعويضات للسكان الفلسطينيين، سواء من حيث الأثر المادي للجدار أو آثاره على ممارسة حقهم في تقرير المصير ،وسلطت الفتوى الضوء أيضا على دور المجتمع الدولي في ضمان الامتثال للقانون الدولي ،ومرة أخرى، هناك التزام آخر يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وهو يتضمن مراقبة التزام إسرائيل بتوصيات محكمة العدل الدولية واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أي فشل في الامتثال.



وعندما رفعت جمهورية الكونغو الديمقراطية قضية ضد أوغندا أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك السلامة الإقليمية والسيادة ، تم رفع القضية في عام 1999 وصدر الحكم في 19 ديسمبر 2005، وخلصت محكمة العدل الدولية إلى أن أوغندا انتهكت القانون الدولي باحتلال أجزاء من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وقضت المحكمة بأن أوغندا كانت مسؤولة عن أعمال السلب والنهب واستغلال الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، من بين انتهاكات أخرى.



وأقرت المحكمة بالحاجة إلى التعويضات كوسيلة لمعالجة الضرر الناجم عن تصرفات أوغندا أثناء النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



وبشكل أكثر تحديدًا، فإن هذا القرار مهم من عدة جوانب:

اعتبر التدخل العسكري الأوغندي واحتلالها لأجزاء من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكا للقانون الدولي ، اعترف بالضرر الذي سببته تصرفات أوغندا، بما في ذلك أعمال السلب والنهب واستغلال الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وبالتالي، اعتبرت التعويضات بمثابة علاج.



وبالنسبة لحالة التعويضات، فإن المبادئ التي وضعتها محكمة العدل الدولية مفيدة جدًا للاستخدام عندما يتعلق الأمر بالتعويضات عن نهب واستغلال الموارد الطبيعية وكذلك التراث الثقافي ، ويمكن استخدام هذا لاستعادة ممتلكاتنا الثقافية المسروقة وكذلك طلب التعويض المالي.



وفي يوليو 2018، أقامت إيران إجراءات ضد الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتهاكات معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية قضية أصول إيرانية معينة.



وفي هذه القضية، دحضت محكمة العدل الدولية العديد من الحجج الأمريكية فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصادرة الممتلكات الخاصة ،وذكرت المحكمة في قرارها أنه "لا يجوز الاستيلاء على ممتلكات مواطني وشركات الطرفين المتعاقدين إلا لتحقيق غرض عام، ولا يجوز الاستيلاء عليها دون الدفع الفوري لتعويض عادل".



ورغم أن هذه القضية كانت تتعلق بانتهاكات اتفاقية دولية بين الدول إلا أنها أرست مبدأ مهماً جداً فيما يتعلق بالتعويض عن الممتلكات المصادرة ، وهذا يمكن أن يكون بمثابة الأساس لجميع استيلاء القوى الاستعمارية على الأراضي في أفريقيا ،فكلما تجولت أكثر كلما وجدت الفقر بين السكان الأفارقة، ومع ذلك، فإن مصادر الثروة، من المناجم إلى محميات الصيد، لا يملكها الأفارقة ولا يديرونها ، دعونا ننظر إلى الوراء ونرى من يملك هذه الأراضي ونطلب التعويض عن مصادرتها غير القانونية.

وأوضحت السفيرة انها عرضها أقتصر على تقديم أمثلة لما يمكن أن تفعله محكمة العدل الدولية وما فعلته بالفعل لدعم تنفيذ القانون الدولي فيما يتعلق بالتعويضات عن الأفعال غير المشروعة التي ترتكبها الدول ضد بعضها البعض ، وفي حالة التعويضات، من الواضح أن القرارات القانونية للمحكمة تمثل أدوات حاسمة في تشكيل المسار نحو العدالة ،إن حجم المظالم التاريخية، وخاصة تلك الناجمة عن الجرائم الاستعمارية، يتطلب نهجا دقيقا وشاملا، وتضع محكمة العدل الدولية، باعتبارها لاعبا محوريا، سوابق قانونية مهمة تتجاوز مجرد التصريحات.



وأكدت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة في ضوء السوابق القانونية المقنعة التي وضعتها محكمة العدل الدولية في معالجة التعويضات عن الجرائم الاستعمارية التاريخية، تقف أفريقيا على أرض صلبة لتحقيق العدالة في العديد من المظالم ، إن الحالات التي ذكرتها توفر أساساً قانونياً قوياً لأفريقيا لرفع قضية شاملة أمام محكمة العدل الدولية، سعياً إلى التعويض عن المظالم الاستعمارية التاريخية ،ويمتد الأساس القانوني لمثل هذه القضية في أفريقيا إلى ما هو أبعد من مجرد المطالبات الإقليمية ،فهو يشمل نطاقًا عميقًا من الأخطاء التاريخية، بما في ذلك فقدان الثقافة والهوية، واستمرارية العبودية، واستغلال الموارد الطبيعية، وسرقة التراث الثقافي إن تأكيد محكمة العدل الدولية على التعويضات كوسيلة لمعالجة الضرر الناجم عن الأفعال غير القانونية، كما تبين في قضايا مختلفة، يصبح مبدأً توجيهياً في سعي أفريقيا إلى تحقيق العدالة.



وشددت السفيرة انه ينبغي لأفريقيا أن تشارك بنشاط مع المجتمع الدولي لحشد الدعم لسعيها إلى تحقيق العدالة، إن الجهود الدبلوماسية، وحملات التوعية العامة، والتحالفات مع الدول ذات التفكير المماثل، مثل المجتمعات الكاريبية، من الممكن أن تعمل على تعزيز الالتزام العالمي بتصحيح الأخطاء التاريخية.



وركزت نجم علي انه علينا أن نبني روايتنا الخاصة، ومن أجل التنفيذ العملي لأي أحكام صادرة عن المحكمة الدولية، يمكننا أن نأخذ الأمور بأيدينا، ونبدأ في إعادة التفاوض على جميع الامتيازات والاتفاقيات التي فُرضت علينا بسبب الاستعمار أو التراث الاستعماري ،هذه هي الطريقة التي يمكننا بها تحقيق شيء ما، فهذه أراضينا وعلينا أن نستخدم ثرواتنا لصالح شعوبنا كأولوية وبطريقة مستدامة لتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة ، إن العالم يتغير بينما نتحدث، ولا يمكننا تفويت هذه الفرصة، نحن الأفارقة، يمكننا أن نتصرف بشكل إيجابي ونتحرك، ونحدث التغيير. قبل 20 إلى 30 عامًا، لم يكن من المعروف أنه سيكون لدينا مقعد في محكمة العدل الدولية دون تمثيل الدول الخمس الدائمة العضوية، خمن ماذا حدث ، فبينما نتحدث الآن، لا يوجد قاض بريطاني و لن يكون هناك قاض روسي لأنه تم استبداله مؤخرًا بواسطة روماني في الانتخابات الاخيرة لقضاة محكمة العدل الدولية هذا الشهر، وبدون أصوات أفريقيا، وبدون حلفائنا في حركة عدم الانحياز، نريد أن نكون قادرين على إحداث التغيير.



وفي نهاية محاضرتها أكدت نجم أن لدينا حقوقيين أفارقة ذوي كفاءة عالية في جميع أنحاء العالم سيكونون سعداء بالانضمام إلى مثل هذا الإجراء المجاني سعياً لتحقيق العدالة للقارة ، و يمكننا استخدام الأدوات الدولية الحالية لصالحنا، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، ولكن يتعين علينا أن نفعل ذلك معًا للحصول على إعلانات قضايا قانونية، والتحرك نحو نتائج ملموسة وضمان عدم إحالة التعويضات إلى مجال الخطابة ،بل تصبح حقيقة معيشية لأولئك الذين يسعون للإنصاف.

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