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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مسئولو الإسكان يتابعون الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وخطط العمل بعدة مدن جديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون المرافق والأزمات والكوارث، اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة بدر مع رؤساء أجهزة مدن ( القاهرة الجديدة – العبور – العبور الجديدة – الشروق – بدر – حدائق العاصمة – العاصمة الإدارية  - 15 مايو – العاشر من رمضان )، لمتابعة خطط العمل، والموقف المالي، وذلك بحضور مسئولي الهيئة والأجهزة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الممتد تنفيذها ضمن موازنة العام المالي المقبل بتلك المدن، وكذا المشروعات الجاري طرحها ، وتوضيح المشكلات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ، كما تم مناقشة الموقف المالي للإيرادات والمصروفات بالمدن الجديدة، وخطة ترفيق الأراضي، وموقف المسلم منها للحاجزين.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح،  أهمية انتهاء المشروعات فى المواعيد المقررة لها، ومراعاة جودة تنفيذ الأعمال والتشطيبات فى جميع المشروعات التي تنفذها الهيئة، أو التي تشرف على تنفيذها، وكذا ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية، والارتقاء بالمدن الجديدة، وتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية.

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