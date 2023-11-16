وزارة العمل تنظم دورة تدريبية مجانية على التفصيل والخياطة لفتيات بورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بحى الضواحى، لعدد 10 متدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، فى ضوء خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

أوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أنه افتتح فعاليات الدورة التدريبية بمقر الوحدة والتى أكد خلالها أن التدريب المهني هو فرصة أتاحتها الدولة للمرأة من أجل الحصول على باب رزق من مهنة جديدة، والتى تحلم وتأمل فى تمكينها اقتصاديًّا بسواعدها، موجهًّا بضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع المتدربات للتعرف على جهات التمويل المختلفة، ومهارات التسويق الإلكتروني، وأسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة احتياجاتهم التدريبية الجديدة، والرد على استفساراتهن.