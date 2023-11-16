بايدن يصف بينج بالديكتاتور والصين تعارض بحزم

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يغير وجهة نظره بشأن الرئيس الصيني شي جين بينج ووصفه بالديكتاتور، وهو تصريح من المرجح أن يلقى صدى في بكين بعد قمة مباشرة بين الزعيمين إثر أشهر من التحضيرات.

وعقد بايدن مؤتمراً صحافياً بمفرده بعد محادثاته مع شي التي استمرت أربع ساعات. وفي نهاية المؤتمر الصحافي، سُئل عما إذا كان لا يزال يرى أن شي ديكتاتور، وهو ما سبق أن قاله في يونيو.

ورد بايدن: "انظر، إنه كذلك. إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية تقوم على شكل حكومة مختلف تماماً عن نظامنا".

الصين تعارض التلاعب السياسي

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية تصريحات بايدن "خاطئة وغير مسؤولة".

وقالت المتحدثة الرسمية في وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إحاطة صحافية اليوم الخميس: "هذه التصريحات غير صحيحة على الإطلاق وغير مسؤولة، إن الصين تعارض بحزم التلاعب السياسي".

ووفقاً لماو نينغ، "سيكون هناك دائماً أشخاص يمتلكون دوافع خفية ويحاولون تقويض العلاقات الصينية الأميركية، لكن مثل هذه المحاولات لن تتكلل بالنجاح".

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ ست سنوات، حيث عقد آخر لقاء بين بايدن وشي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر 2022.

وعندما صدرت تصريحات مماثلة عن بايدن في يونيو، وصفتها الصين بأنها سخيفة واستفزازية، لكن الخلاف لم يمنع الجانبين من إجراء محادثات موسعة تهدف إلى تعزيز العلاقات المتوترة.



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