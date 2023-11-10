الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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دبلوماسي سابق: الصين تمتلك حق “الفيتو” في منع أي قرار ضد فلسطين

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الصين دولة صديقة لنا، وتنظر إلينا نظرة إيجابية، لأن مصر هي أول دولة في العالم الثالث، اعترفت بالصين الشعبية، في ثورتها عام 1956، مما كان أحد أسباب عدوان 1956.

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الصين أكبر شريك للولايات المتحدة وأوربا

وأكد “بيومي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الصين هي أكبر شريك للولايات المتحدة وأوربا، لكنها تقف على عدم الانحياز، وبمرور الوقت أصبحت أكبر دولة في الصادرات بالعالم، ولديها فائض في التمويل، وتحاول رفع سعر الدولار، وتخفيض سعر اليوان الصيني، حتى تظل في مركز أفضل بالنسبة للتصدير.

 الصين بدأت تهتم بالاستثمار في مصر

وتابع بيومي، أن الصين بدأت تهتم بالاستثمار في مصر، ثم دخلت إلى إفريقيا، لذا نطمئن للنظرة الصينية، بحكم أنها دولة صديقة، ورأيها في القضية الفلسطينية مهم جدًا، لأنها إحدى الـ5 أعضاء الدائمين، التي تمتلك حق “الفيتو” ومن ثم سوف تمنع أي قرار ضد الجانب العربي أو الفلسطيني.

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