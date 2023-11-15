علاج 509 حالات في قافلة "أسنان القاهرة" بكرداسة

اختتمت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة القافلة الطبية الشاملة في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة بتقديم الخدمات الطبية للمئات من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة في مختلف التخصصات بحضور وإشراف الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان السابق.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان السابق، والمشرف على القافلة إن أعمال القافلة تمت وفقاً لتوجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة، حيث تقديم أفضل خدمة طبية للأهالي بالمجان، إلى جانب استكمال العلاج في كليات العلاج للحالات التي تستدعى استكمال العلاج.

وأضاف "عبد الحكم" أن القافلة الطبية شملت 509 حالات منها 48 حالة خلع أسنان لكبار السن، منها خلع أسنان للأطفال وعصب أطفال، وعلاج عصب لكبار السن و حشو عادي، وتوقيع الكشف الطبي على المئات، وتحويل 93 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأوضح "عبد الحكم" أن القافلة الطبية شملت التوعوية بأمراض الفم والأسنان والوقاية منها وتوزيع فرش الأسنان وبعض المستلزمات الطبية مجانًا للوقاية من الأمراض والإجابة على استفسارات المواطنين في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الجامعة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية للجمهور في مختلف المناطق انطلاقا من دورها التنموي والمجتمعي.