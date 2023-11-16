رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة المجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفد لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للوقوف علي الإمكانيات المادية والبشرية لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية "بنظام الساعات المعتمدة"، بحضور الدكتور حمدي حسانين القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم والدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح النعماني، أن زيارة اللجنة جاءت بهدف التأكد من توافر كافة الموارد المادية والبشرية للكلية مثل استكمال الهيئة التدريسية، المعامل البحثية، المكتبات، القاعات الدراسية، الملاعب، الكافتيريات والمراكز الطبية، وذلك تمهيداً لبداية الدراسة بالكلية، مؤكداً على سعي الجامعة بشكل دائم إلى إتاحة المزيد من المجالات والتخصصات الجديدة والمميزة، التي تخدم قضايا المجتمع والبيئة، حيث أن مجال الدراسة بالكلية سيسهم بشكل قوي في دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها، بالإضافة إلى التفاعل مع القضايا البيئية الإقليمية والعالمية، والسعي لتنمية الشراكات مع مختلف المؤسسات المناظرة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور حمدي حسانين، أن اللجنة التي ضمت كلاً من الدكتور مختار يوسف إبراهيم نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق للدراسات العليا والبحوث - أستاذ متفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة الإسكندرية، الدكتور جمال عبدالعزيز عنان عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق والدكتور ممدوح عرفة عميد معهد الدراسات العليا البيئية بجامعة السادات، قد أشادت بالإمكانات والموارد البشرية و أوصت بجاهزية الكلية لبدء الدراسة وقبول طلاب لفصل الربيع (الترم الثاني) للعام الجامعي 2023-2024.