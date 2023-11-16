الداخلة تنظم ندوة حول"مخاطر عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية"

نظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، ندوة تثقيفية توعوية لمناقشة مخاطر عدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وذلك في اطار حملة " صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيي رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكدت الندوة أن عزوف المواطن عن المشاركة الإيجابية في الانتخابات ، يعد إهدارا لفرص التطوير والتنمية في البلاد كون العزوف عن الانتخابات يضعف فرص اختيار الشخصية الأقدر على قيادة البلاد نحو استكمال مسيرة التطوير

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، تحت عنوان "المشاركة الفاعلة في الانتخابات ودورها الإيجابي على المواطن " ، ليستأنف بذلك فاعليات الحملة التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ، تحت شعار " صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك" والتي تهدف لحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتأكيد على دور كافة الفئات في هذا الاستحقاق.

حاضر الندوة عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد الدكتور ماهر صالح زنقور ، وشارك فيها الدكتور. حمودة عبد الواحد أستاذ علم النفس بجامعة الوادي الجديد ، ورئيس مركز ومدينة بلاط المهندس سلامة علي ، ورؤساء القرى المحلية وقيادات تنفيذية وشعبية من المركز .

وأضاف الدكتور ماهر قائلا:" التخلي عن الحق الدستوري في المشاركة في الانتخابات يضر بمصلحة المواطن ويضعف فرصه في إختيار من يمثله كما يعد تنازلا من المواطن عن حقه في تقرير مصيره".

وأشار الدكتور ماهر إلي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الانتخابية عموما، تقدم رسائل إيجابية عديدة على الصعيد الداخلي ، وأخرى للخارج حيث ترسل رسالة واضحة للعالم بأن المواطن المصري راض عن الأوضاع الداخليةو ليس لديه استعداد للتفريط في حقوقه السياسية ، لافتا الى أن أنظار العالم تتجه الآن الى مصر ويجب أن نقدم رسالة إيجابية للعالم أجمع أننا على قدر هذا الإستحقاق .

وأكد الدكتور ماهر، أنه ليس ثمة مبرر يمنع أي إنسان طبيعي من الخروج والإدلاء بصوته في الانتخابات ، مشيرا الى أن السلبية تجاه هذا الاستحقاق محسوبة على المواطن لاسيما وأن كافة التسهيلات متاحة للمواطن للإدلاء بصوته .

وبين الدكتور ماهر أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات لاتعني التصويت فحسب وإنما توعية الآخرين وحثهم على المشاركة .



وأكد الدكتور حمودة عبد الواحد، ان المشاركة في الانتخابات تنطوي على ثلاثة جوانب فهي حق لكل مواطن وواجب عليه ، اضافة الى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في ظل مبدأ المساواة بين الجميع ، مؤكدا على عدم الاستجابة للدعوات السلبية التي تقلل من اهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية .



جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة