وكيله: لاوتارو مستعد للبقاء في إنتر ميلان حتى الاعتزال

في تعقيب على الانباء المتواترة في الصحافة الإيطالية أكد وكيل أعمال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ونجم نادي انترميلان الإيطالي ان مارتينيز مستعد للت قيع على تعاقد يربطه بالنيراتزوري حتى اعتزاله كرة القدم.

وكان موضوع موقف لاوتارو مارتينيز داخل نادي الانتر قد تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة بعدما أكدت العديد من التقارير ان إدارة انترميلان تنوي تقديم عقد جديد لنجم الهجوم الأرجنتيني والذي يقدم بداية قوية هذا الموسم بعدما نجح في تسجيل ١٢ هدف في ١٢ مباراة في الدوري الإيطالي حتى الان .

فعلى الرغم من ان تعاقده مع الانتر ينتهي عام ٢٠٢٦ الا ان التقارير أكدت ان بيبي ماروتا و مجلس إدارة الانتر يعملون حاليا على تقديم عقد اخر طويل الأمد لقائد الفريق وهو ماعلق عليه اليخاندرو كامونو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز قائلا: أود أن اقدم شكري للنادي لهذا العرض الكريم . الشىء المهم في رأيي هي رغبة مسئولي الانتر في الاستماع لنا حول تجديد التعاقد على الرغم من امتداده حتى ٢٠٢٦ وهو ما يعني تقدير كبير من جانب الانتر و احتمالية بقاء لاوتارو مارتينيز حتى نهاية مشواره مع كرة القدم داخل نادي الانتر .

وأضاف: العلاقة بيننا وبين الأنتر مبنية على الثقة التامة . انا ايضا وكيل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر والذي كان مديرا فنيا للانتر. اعتقد اننا سنقل إلى اتفاق جيد للانتر وجيد للاعب الذي يركز تماما في مستقبله مع الفريق وانا اتواصل مع الإدارة من اجل التعاقد الجديد .