الخميس 16 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور الأبيض في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعلن أن الجيش الإسرائيلي نفذ بغزة أكثر من 1000 ضربة بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا.

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طواقم العمل

وفى وقت سابق، قال متحدث الدفاع المدني بغزة، إننا ليس لدينا القدرة لدخول المناطق المدمرة لشدة النيران، كما أن طواقم العمل تواجه صعوبات كبيرة.

قنابل الفوسفور الأبيض

وأضاف متحدث الدفاع المدني بغزة في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" أنه لا توجد في غزة مناطق آمنة، وهناك جثامين لشهداء تحت المباني المدمرة، ونعاني من نقص الإمكانيات، موضحا أن المواطنين في القطاع يبادرون بقنابل الفوسفور الأبيض.

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