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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ تاريخ: إسرائيل كيان إرهابي منذ التأسيس (فيديو)

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنّ إسرائيل كيان إرهابي منذ إعلان قيامها، مؤكدًا أن الوثائق المصرية والبريطانية وغيرها تشير إلى تسميم الآبار في الثلاثينيات لإبادة الشعب الفلسطيني ثم بعد ذلك عمليات ذبح قرى بالكامل قبل إعلان قيام هذا الكيان.

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 الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف “شقرة” خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هناك قصص لمذابح كثيرة لقرى كاملة، وما يحدث في غزة الآن مختلف النوع بسبب غطرسة القوة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة إلى مصر فإنها في القلب في هذه الأحداث، وعلاقة مصر بالقدس وفلسطين وثيقة جدا".

محاولة استقطاع سيناء من مصر

وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: "هذه العلاقات بدأت في التاريخ المصري القديم، ولكن عند الحديث عن الطمع في سيناء والضغط على مصر ومحاولة استقطاع سيناء من مصر محاولات قديمة لكن الحركة الوطنية المصرية والتاريخ الحديث والمعاصر تقف بالمرصاد مثل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه لا حديث حول مشروع تبادل الأرض أو استقبال الفلسطينيين لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية".
 

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