"شلاتين" أول محطات قافلة جامعة جنوب الوادي المجانية بمثلث حلاليب

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن قافلة التنمية الشاملة لجامعة جنوب الوادي بحلايب و شلاتين وأبو رماد بدأت في أداء مهامها المتنوعة منذ اليوم الأول للقافلة بمدينة شلاتين، بمشاركة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أعضاء القافلة من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و الجهاز الإداري.

فحص 320 حالة مرضية

وأكد رئيس الجامعة، أن أنشطة اليوم الأول تضمنت مناظرة 320 حالة في تخصصات( الصدر – الانف و الاذن و الحنجرة – الرمد – العظام – الباطنة- الجلدية – المسالك – النساء و التوليد – الجراحة – الأطفال ) كما تم تحويل عدد من الحالات الى المستشفى الجامعي لتوفير العناية اللازمة كما قام فريق كلية طب الفم و الاسنان بتقديم الخدمات الطبية لعدد 20 حالة

وقال الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فعاليات اليوم الأول بمدينة شلاتين تضمنت جلسات توعية اسرية قام بها أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض و تستأنف القافلة خدماتها المتنوعة في حلايب وشلاتين و ابورماد حتى 18 نوفمبر .

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية تضم تخصصات ( النساء و التوليد – الأطفال – الجراحة العامة – الباطنة – الصدرية – المسالك – العظام ) وفرق طبية من كليات طب الفم والاسنان ، الطب البيطري و صيادلة لتقديم العلاج للمواطنين .

ندوات توعوية

ونوه الدكتور علي الدين عبد البديع منسق عام القافلة ، أن فعاليات القافلة تتضمن ندوات توعوية بمخاطر الإدمان و أضرار المخدرات على الفرد و المجتمع ، توعية أسرية ، خدمات التمريض و أنشطة بحثية لأعضاء هيئة التدريس من كليتي الزراعة و التربية بالغردقة و أنشطة فنية لكلية التربية النوعية.

وتدفع جامعة جنوب الوادي، كل عام، بقافلة مجانية إلى مثلث حلاليب وشلاتين وأبورماد.