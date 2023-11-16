الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"بلوموندو".. إيرادات الفيلم في أول أيام عرضه بالسينمات

بوابة الوفد الإلكترونية

بلغت إيرادات  فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد، في أول أيام عرضه بالسينمات، 53,679 جنيه مصري.

 

وتستعد دور العرض السعودية لاستقبال فيلم "بلوموندو"، مساء اليوم، الخميس، وكانت طرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الدعائى الأول للفيلم .

 

تفاصيل فيلم بلوموندو

ويجسد الفنان حسن الرداد في الفيلم شخصية بلوموندو، وهو شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.

 

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

 

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

مواد متعلقة

تفاصيل حكاية "روحى فيك" الحلقه 9

الاحتفال بعيد الميلاد الــ 77 لمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

آخر حوار لسلوى عثمان مع والدها في واحد من الناس.. الليلة

تغيير موعد عزاء وجنازة عثمان محمد علي (اعرف التفاصيل)

نقابة الممثلين تنعي الراحل عثمان محمد علي

موعد ومكان جنازة عثمان محمد علي

حصيلة إيرادات فيلم "البعبع" في آخر ليلة عرض

إيرادات فيلم "بيت الروبي" في آخر ليلة عرض
الجريدة الورقية