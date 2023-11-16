رئيس مياه الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الدولي

عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، اجتماعا موسعا اليوم الخميس، مع قطاع المشروعات بالشركة، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات التعاون الدولي "الميجا، الاتحاد الأوروبي" في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى.

وتناول المهندس فتحي بنداري رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي بالشركة؛ الموقف التنفيذي الحالي لكل المشروعات ونسب التنفيذ، وتم مناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ عدد من المشروعات والحلول المقترحة، لسرعة دفع العمل ونهو المشروعات طبقا للبرنامج الزمنى الخاص بكل مشروع.

تذليل العقبات كافة للانتهاء من تنفيذ المشروعات

وخلال الاجتماع شدد عامر على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات كافة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الحياه المعيشية لهم، وتذليل العقبات كافة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، لتحسين الخدمات لأهالي محافظة الشرقية.