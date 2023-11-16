إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل لـ343 ألفًا و999 طالبًا بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات إدارة الصحة المدرسية خلال أكتوبر الماضى تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، مشددا على استمرار تواجد الفرق الطبية المتخصصة داخل المدارس والحضانات.

وكشفت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية، عن إجراء الفحص الطبى الدورى الشامل لنحو 343 ألفا و999 طالبا حتى الآن إلى جانب تكثيف المرور على المنشآت التعليمية لتصل إلى 2153 جولة تفقدية وعقد نحو 21 ألف و957 ندوة تثقيفية.

من جانها أوضحت الدكتورة ولاء السعيد مدير إدارة السن المدرسي بالدقهلية أنه تم تطعيم 149 ألفا و568 طالبا ضد الإلتهاب السحائي، أما فيما يتعليق بالثنائى فقد جرى تطعيم 225 ألفا و417 طالبا

وذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات فى المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.