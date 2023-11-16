مركز تطوير الطلاب الوافدين ينظم ورشة بورتريه تضامنًا مع أطفال غزة

نظم مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، برئاسة الأستاذة الدكتورة، نهلة الصعيدي، ورشة عمل «بورتريه» للطلاب الوافدين بالأزهر تضامنًا مع القضية الفلسطينية ورفضهم للمجازر التي ترتكب بحق أهالي غزة وأطفالها وما يتعرضون له جرائم حرب وإبادة جماعية في صمت المجتمع الدولي.

تحفيز الطلاب الوافدين

واستهدفت الورشة التي أقيمت تحت إشراف وحدة التطوير المهني بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، تحفيز الطلاب الوافدين للتعبير عن مشاعرهم بلغة الفن تجاه القضية الفلسطينية، والمعاناه التي يعانيها أهل غزة جراء القصف المستمر على أهالي غرة وأطفالها منذ ما يقرب من 40 يومًا.



وعبر الطلاب الوافدين خلال ورشة العمل عن تضامنهم مع «القضية الفلسطينة» والمعاناه التي يعانيها أهل غزة وأطفالها، لا سيما الرضع منهم، بالألوان ورسومات «البورتريه» حيث قاموا برسم أجنحة للملائكة بلون أبيض تحمل بين طياتها رسومات معبرة للأطفال الشهداء، وفي الخلفية يظهر مدى الدمار والخراب الذي لحق بالمنازل والبيوت في قطاع غزة المحاصر، فضلا عن العلم الفلسطيني.

اكد مرصد الأزهر ان قوات الاحتلال تواصل محرقتها الدامية في قطاع غـزة، لليوم الـ 40 تواليًا، مع استمرار قصف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس، واتباع سياسة التجويع وجرائم (حِيرِم- חֵרֶם) الإبادة الصـهيـونية، كوسيلة لاحتلال غـزة مجددًا، والضغط على الفلسطينيين لاسترجاع الأسرى الصـهـاينة، ووسيلة للضغط للقبول بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



أشار مرصد الأزهر الى ان هذا الإرهاب وتلك الإبادة الجماعية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني تعود إلى مفهوم كلمة (حِيرِم- חֵרֶם) التي يطبقها هؤلاء الإرهابيون الصـها ينة ضمن نصوص توراتية محرفة مبتورة من سياقها التاريخي لإبادة الشعب الفلسطيني باعتباره من العماليق فقد ورد في سفر صموئيل الأول، الإصحاح 15، الفقرة 3: "فالآن اذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ما له، ولا تعف عنهم بل اقتل رجلًا وامرأةً، طفلًا ورضيعًا، بقرًا وغنمًا، جملًا وحمارًا". كما جاء في سفر التثنية، الإصحاح 20، الفقرات 10-18: "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها... وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريمًا".

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إستكمل مرصد الأزهر رغم أن الوثنية كانت سببًا في تطبيق عقاب "الحيرم" على تلك الشعوب الوثينة في فترات تاريخية سابقة إلا أن قادة الاحتلال يوظفون تلك النصوص المحرفة في غير موضعها، ويبيدون الفلسطينيين أصحاب عقيدة التوحيد.

مشيرا الى ان القتل والعدوان عند الصـهـاينة عمل مقدس، وعدوانهم ضد الشعب الفلسطيني في غـ زة حرب فريضة ينبغي الاشتراك فيها دون تأخر أو تعوقٍ، بل وإبادة من فيها جميعًا لتحقيق مآربهم الصـ هيـ ونية الخبيثة لإبادة الشعب الفلسطيني في غـ زة وتهجيره قسرًا.