الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل توعي الطلاب والعاملين بمدارس الوادي الجديد بثقافة "السلامة والصحة المهنية"

ندوة السلامة والصحة
ندوة "السلامة والصحة المهنية"

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الداخلة ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة موط الثانوية الفنية للبنات ،وبحضور عدد من الطلبة والعاملين  تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل ، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ،ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة  ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.

txt

وزارة العمل تخرج دفعة جديدة من برامج التدريب على مهن التفصيل والحياكة بالقليوبية

txt

بالصور.. وزارة العمل تسلم عقود عمل لذوى همم بالقاهرة

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية ، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل ، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة

 

 

مواد متعلقة

البنك الدولي يختار الحريفة للمشاركة في تقرير العمل بلا حدود

بالصور.. وزارة العمل تسلم عقود عمل لذوى همم بالقاهرة

وزارة العمل : حصر وتسجيل لعمالة غير منتظمة بشركة إستثمار بالإسماعيلية

وزارة العمل تسجيل وحصر جديد لعمالة غير منتظمة بمواقع عمل بالأسكندرية

بالإنفوجراف.. حصاد وزارة العمل في 7 أيام

وزارة العمل تختتم برنامجًا تدريبيًا على "مهنة المساحة" لشباب وفتيات قنا
الجريدة الورقية