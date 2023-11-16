اليوم.. المنتخب السعودي يستهل مشوار تصفيات المونديال بمواجهة باكستان

يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة باكستان مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الفتح في إطار منافسات الجولة الأولى من درو المجموعات.

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات طاجيكستان وباكستان والأردن.

يدخل المنتخب السعودي مواجهة اليوم باحثًا عن أول انتصاراته تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني، حيث خاض الصقور بقيادة المدرب الإيطالي 4 مباريات، تعادل في واحدة وخسر 3 مواجهات ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

وسجل المنتخب السعودي 4 أهداف تحت قيادة مانشيني، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف، وهو ما يكشف عن المستوى المتواضع الذي قدمه الأخضر منذ تولي المدرب الإيطالي مهمة القيادة الفنية خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

موعد مباراة السعودية وباكستان :

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة السعودية ضد باكستان في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة السعودية وباكستان :

وستذاع مباراة السعودية ضد باكستان Alkass Two HD القطرية الحاصلة على حقوق بث المباراة وذلك بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.