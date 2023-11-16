شرق الزقازيق الوصيف في مسابقة كرة السلة للمرحلة الثانوية الأزهرية بنين

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية اليوم الخميس نتائج التصفيات النهائية لمسابقة كرة السلة للمرحلة الثانوية بنين، والتي أُقيمت فاعلياتها بملاعب الصالة المغطاة بالزقازيق برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، وتحت إشراف ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية لهذه التصفيات عن فوز فريق إدارة العاشر من رمضان بالمركز الأول، بينما حصل فريق شرق الزقازيق على المركز الثانى على مستوى المنطقة.

َوقدّم الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة لطلاب الفرق الفائزة متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

يشار الى أن مسابقات الألعاب الرياضية تتم تحت إشراف ومتابعة محمود عبدالباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي عموم التربية الرياضية.