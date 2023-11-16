إصابة عجوز في انهبار منزل قديم مكون من طابقين بجزيرة شندويل

شهد مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج إنهبار منزل قديم مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية نتج عنه إصابة زوجة مالك المنزل مسنة في العقد السابع من العمر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وانهيار جزء من الحائط الخلفي لمنزل مجاور وجرى نقل المصابة لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بانهيار منزل بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري لمكان الواقعة وبالفحص تبين إنهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "صلاح . م . ع" 68 سنة عامل ومقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته.





تمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج زوجة مالك المنزل "سعدية . ا . م . ف" 70 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية من تحت الأنقاض وتبين إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي .

نتج عن ذلك إنهيار جزء من الحائط الخلفي لمنزل ملاصق ملك "كامل . ح . ا . ع" 39 سنة بائع خردة ومقيم بذات الناحية .





وبسؤال مالكي المنزلين قررا بمضمون ما سبق وعلل الأول سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .