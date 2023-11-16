القنوات الناقلة لمواجهة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم اليوم

لا صوت يعلو، اليوم الخميس، فوق صوت مواجهة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخبا مصر وجيبوتي بالجولة الأولى من التصفيات، التي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ونعرض في السطور التالية القنوات الناقلة للصدام المرتقب كالتالي:

من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1

قناة .SSC 1

قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD

وأعلنت شبكة قنوات SSC عن إسناد مهمة نقل أحداث وفعاليات مباراة مصر وجيبوتي للمعلق مشاري القرني، فيما يعلق على اللقاء عبر On time sports حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى، ومؤمن حسن في الصوتية الثانية.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية.