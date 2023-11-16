شركة «JD Holding» تطلق مشروعين بالتجمع الخامس باستثمارات 1.6 مليار جنيه

أعلنت شركة «JD Holding» إطلاق مشروعين بالتجمع الخامس باستثمارات 1.6 مليار جنيه.

قال الدكتور أحمد العتر، رئيس مجلس إدارة JD Holding، إن الشركة نجحت في تسويق وتسليم عدد من المشروعات خلال الفترة الماضية وتستهدف تسريع وتيرة التنفيذ في المشروعات القائمة وتسليم عدد كبير من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مما شجع إدارة الشركة على إطلاق مشروعين بأنشطة تجارية وإدارية وطبية في أميز موقع بالتجمع الخامس.

وأضاف أن المشروع الأول «Stellar»، وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 1500 متر، يضم وحدات تجارية وإدارية وطبية ويقع في موقع فريد بالتجمع الخامس على التسعين الجنوبي، ويتكون من أرضي و6 أدوار متكررة علاوة على ثلاثة بيزمنت على مساحة المول بالكامل.

المشروع الثاني «Glister» على التسعين الشمالي، ويقع على مساحة 1576 مترا، كل وحدات المول واجهة والخدمات بالكامل في الخلف.

ويعد Glister مول متعدد الاستخدامات في موقع مميز يضم أنشطة تجارية وإدارية وطبية.

وتبدأ المساحات في الوحدات التجارية والطبية من 50 مترا، والوحدات التجارية تبدأ من 60 مترا، وتمتلك الأدوار التجارية ميزة الأسقف المرتفعة بارتفاع 6.30 متر، لافتاً إلى أنه تم اختيار آرت لاين كاستشاري إنشائي للمشروع، مؤكدا أنه تم مراعاة أحدث أساليب البناء وأفضل التصميمات لتقديم منتج مميز لعملاء JD Holding.

وأكد أن الشركة تستهدف تسريع أعمال الإنشاءات في المشروعين، ومن المقرر أن تبدأ في 2024، على أن تنتهي بعد عامين.

وتخطط JD Holding لضخ استثمارات بنحو 10 مليارات جنيه في مشروعات مختلفة خلال العام المقبل.

ومن جانبه قال المهندس عبدالله جبر، رئيس مجلس إدارة شركة جبال للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة JD Holding، إن الشركة بصدد تسليم 280 وحدة سكنية في 28 مشروعا.

وقال إن JD Holding تمتلك خطة استثمارية طموح تستهدف التوسع في مشروعات مختلفة عبر شركات المجموعة، وذلك بعد أن نجحت في تحقيق نجاحات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية في معدلات التنفيذ والتسليم.

وأكد المهندس محمد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة JD Holding، أن الشركة تهتم بأدق التفاصيل بداية باختيار موقع المشروع والنشاط المناسب، علاوة على انتقاء شركاء النجاح بكل عناية لتقديم تصميمات مميزة وانتهاء بتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة وتحقيق الاستدامة والاستثمار الآمن للعملاء.

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري أثبت خلال الفترة الأخيرة أنه الاختيار الأنسب لحفظ واستثمار الأموال خاصة في أوقات التوترات الاقتصادية، حيث حقق العقار زيادات متتالية منذ بداية العام الجاري وحققت الوحدات المباعة أرباحا كبيرة في فترة قصيرة.

مجموعة JD Holding أنشأت عن طريق شراكة بين شركتي جبال للتطوير العقاري وشركة أبوظبي الوطني للتطوير عددا كبيرا من المشروعات العقارية في المناطق الممتازة والمتميزة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تتضمن JD Holding العديد من المشروعات العملاقة في خطتها، تعتمد الشركة بشكل أساسي على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات وتتمتع باستقرار مالي يضمن تطوير مشروعاتها في الأوقات المحددة.