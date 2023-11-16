أسعار العملات العربية والأوروبية والآسيوية صباح اليوم الخميس في البنوك

أسعار العملات الاوروبية.. شهدت أسعار العملات والاوروبية أمام الجنية المصري خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الخميس في البنوك المصرية والاجنبية والشركات المصرفية وقبل الاجازة الرسمية للقطاع المصرفي، استقرارًا، سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.44 جنيه للشراء و38.62 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات والاوروبية صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، لاسيما العملات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار العملات الاوروبية اليوم الخميس في البنوك المصرية

اليورو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.50 جنيه للشراء و33.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.44 جنيه للشراء و38.62 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.72 جنيه للشراء و34.88 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.51 جنيه للشراء و20.60 جنيه للبيع.