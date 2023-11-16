تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي.. رحلة في عقل فيتوريا

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم.

ومن المنتظر أن يدفع فيتوريا المدير الفني للفراعنة بالقوة الضاربة لحسم اللقاء وتحقيق الفوز الأولي بالمجموعة، لبداء خريطة رحلته نحو التأهل لكأس العالم 2026.

وكان فيتوريا قد صرح بالمئتمر الصحفي أمس الأربعاء، إنه يبحث عن توجيه رسالة للمنافسين أن منتخب مصر يطمع بالتأهل ولا غير ذلك، وبالتالي سيدخل اللقاء احا عنوان لا بديل عن الفوز.

فيما يفكر البرتغالي فيتوريا

أستقر فيتوريا بنسبة كبيرة علي تشكيل اللقاء، والذي من المتوقع أن يدفع بنفس اللاعبين اللذين أعتمد عليهم في المعسكر الأخير بدون مفاجآت، حيث سيكون في الخط الهجومي محمد صلاح وبجواره مصطفي محمد وعمر مرموش المتألقان في أوروبا.

كما من المتوقع أن يُبقي علي أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك علي الدكة ويدفع بالظهير محمد حمدي، والذي أعتمد عليه في المعسكر الأخير الذي كان بمثابة البروفة للتصفيات.

ومن المتوقع أيضًا أن يشارك في وسط الملعب الثلاثي محمد النني وحمدي فتحي وأحمد السيد زيزو للإستفادة من قدراتهم الهجومية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي الليلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، ومحمد عبد المنعم، وعلي جبر، ومحمد هاني.

خط الوسط: ثلاثي من هذا الرباعي "محمد النني وإمام عاشور، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو".

وفي الهجوم: تريزيجيه أو عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.