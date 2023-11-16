خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية بعد تحذيرات الصحة

المضادات الحيوية.. يعد الإفراط في تناول المضادات الحيوية أمر بالغ الخطورة حيث أنها قد تؤدي أحيانًا إلى الوفاة نتيجة كثرة تناولها، لذلك يجب قبل تناولها استشارة الطبيب قبل أخذ أي دواء.

حذرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، من خطورة الإفراط في تناول المضادات الحيوية والتي قد تتسبب في ظهور مقاومة المضادات التي تضر بالصحة مما يؤدي إلى إطالة مدة المرض وزيادة مخاطر الوفاة بسبب الإفراط في استخدام الأدوية الحيوية.

والمضادات الحيوية هي أدوية تستعمل لعلاج الالتهابات الجرثومية وعلاج الكثير من الامراض منها التهاب المجاري التنفسية الجرثومي.

المضادات الحيوية هي أدوية تستعمل لعلاج الالتهابات الجرثومية، تستخدم هذه المضادات لعلاج الكثير من الأمراض حيث تعمل عن طريق قتل البكتيريا المسببة للعدوى وبعضها الآخر يمكنه وقف النمو الجرثومي أو وقف تكاثر الجراثيم مما يتيح لمناعة الجسم الطبيعية الفرصة للقضاء عليها، وتختلف فعالية المضادات الحيوية من نوع لآخر حسب تقسيم المضادات الحيوية وفقاً لأنواع البكتيريا التي تحاربها.

أضرار المضاد الحيوي

تعطيل الجهاز المناعي في الجسم

السمنة

الاضطرابات النفسية

ظهور سلالات من الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية

التهاب الجيوب الانفية

التهاب السحايا

نصائح عند تناول المضادات الحيوية

عدم تناول المضاد الحيوي إلا بإستشارة الطبيب

لا تستخدم المضادات الحيوية المتبقية مسبقًا لديك، وتخلص من المضاد الحيوي بشكل آمن عند إنتهاء صلاحيته

قراءة النشرة الدوائية المرفقة مع المضاد الحيوي حتى تتعرف على تاريخ صلاحيته وطريقة تخزينه بشكل سليم

عدم تناول أي مضاد حيوي لمجرد أنه كان مفيداً لعلاج شخص آخر

استكمال جرعات المضادات الحيوية حسب وصفة الطبيب للحصول فوائد المضاد الحيوي