وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف عن جرائم الاحتلال في مستشفى الشفاء (فيديو)

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن قطاع غزة أصبح خاليا من المياه و كهرباء والمواد الغذائية، مردفه الي أن جيش الاحتلال فجر مخازن الأدودية بالكامل داخل مستشفى الشفاء.

وأكدت "الكيلة"، خلال مداخلة هاتفية " مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز عدد من العاملين والأطباء والمرضى والنازحين خلال اقتحامهم لمستشفى الشفاء وسط عدد كبير من الدبابات والمدرعات.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام قام بتفجير قبو المستشفى لزيادة الخسارة في الشهداء.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: "جيش الاحتلال دمر القبو الخاص بالمستشفى كما دمر قسم الأشعة بالكامل وحاصر المستشفى وذلك عقب اعتداء استمر لـ 10 ساعات متواصلة.

فلسطين تُناشد بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مستشفى الشفاء

وناشدت "وزارة الخارجية الفلسطينية"، بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مستشفى الشفاء، بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي له، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

ودانت الوزارة اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبرته "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وامتداد لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه بالعلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الإتباع من قبل القوة القائمة بالاحتلال".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال بمن فيهم الخدج والنازحون في المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الجيش الإسرائيلي إلى مجمع الشفاء بعد أيام من الغارات والقتال العنيف حوله وحصاره.

وتُؤكد إسرائيل باستمرار أن "المستشفى يتم استخدامه من قبل "حماس"، وأن الحركة لديها مقر عمليات تحت المستشفى".

من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.

ويحتمي آلاف المرضى والمدنيين في مستشفى الشفاء، وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إن هناك نحو 700 مريض و400 من العاملين و3000 مدني في المستشفى.

وأعلنت صحة غزة أن هناك ما لا يقل عن 2300 شخص ما زالوا داخل المستشفى، هم 650 مريضا، و200إلى 500 موظف، وحوالي 1500 مدني.