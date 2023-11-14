قصة طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي.. نضال الأحمدية تفجر مفاجأة وشيرين تخرج عن صمتها (تفاصيل)

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عدة تفيد بطلاق النجوم هنا الزاهد وأحمد فهمي، بعدما زعمت الإعلامية نضال الأحمدية بوقوع الإنفصال رسميًا من خلال منشور شاركته على الصفحة الرسمية لموقع مجلتها "الجرس" على "إنستجرام"، الأمر الذي أثار حيرة وصدمة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

والدة هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

سرعان ما خرجت شيرين المنزلاوي، والدة هنا الزاهد عن صمتها لتكشف حقيقة المزاعم المتداولة بشأن طلاق ابنتها من النجم أحمد فهمي على خلفية المشاكل العائلية التي حدثت بين هنا ودانية زوجة كريم فهمي شقيق أحمد، لتنفي الأمر وتؤكد أن كل ما تم تداوله مجرد شائعات مُغرضة وعارية تمامًا من الصحة.

هنا الزاهد ووالدتها شيرين المنزلاوي

أكدت شيرين أن علاقة هنا الزاهد بزوجها أحمد فهمي جيدة ولا توجد أي مشاكل زوجية بينهما تستدعى وقوع الطلاق وكل ما يُقال مجرد "كلام فارغ"، فيما أشارت إلى أن ابنتها تنشغل في الوقت الحالي بتصوير فيلمها الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة " مع الفنان هشام ماجد.

وصرحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية من خلال موقع مجلتها "الجرس" بأن هنا الزاهد وأحمد فهمي إنفصلا عن بعضهما البعض بعد وقوع خلافات متكررة بينهما جعلت علاقتهما تصل إلى طريق مسدود، لافتة أن الطلاق لم يقع رسميًا حتى الآن، لكنهما اتفقا على الإنفصال سرًا بهدوء تام.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وأكدت الأحمدية أن الثنائي هنا وفهمي لازالا يتابعان بعضهما البعض عبر حساباتهما الشخصية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ويبدو أنهما يريدان التكتم على خبر الطلاق.

نضال الأحمدية عبر موقع الجرس على انستجرام

سر شائعة طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

لم تكن هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي، ففي نهاية شهر يونيو الماضيتداول البعض أنباء عدة تُفيد سعي الفنان أحمد فهمي للصلح بين زوجته هنا الزاهد وبين شقيقه كريم فهمي وزوجته، بعد إلغاء متابعة كل منهم لبعضهم البعض على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمر الذي أكد للجمهور وقوع خلافات عائلية بين الأسرتين بالفعل، أدت إلى انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي، تلك الشائعة التي نفاها الأخير.

هنا الزاهد

أحمد فهمي يرد على أنباء طلاقه لهنا الزاهد

وخرج أحمد فهمي عن صمته ليحسم الجدل المُثار حول حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، وخلافها مع شقيقه كريم فهمي وزوجته دانيا، وجاء ذلك خلال لقائه الأخير مع برنامج ET بالعربي، عقب العرض الخاص لفيلمه الجديد "مستر إكس" الذي خاض به موسم أفلام عيد الأضحي المبارك 2023.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وأعرب أحمد فهمي عن مدى استيائه من كثرة الشائعات التي تلاحقه هو وأسرته، وعلق ساخرًا: "أصلي متعود لو مطلعش عليا إشاعة في اليوم بقلق ودي شغلانتي ودي ضريبتها، كل يوم بيطلع إشاعة شكل في منها بيكون صح وفي منها بيبقى غلط، لما يبقى فيه معلومة صحيحة بطلع أأكدها ولو غلط بنفيها".

هنا الزاهد تواصل تصوير فاصل من اللحظات اللذيذة مع هشام ماجد

على صعيد آخر، تواصل الفنانة هنا الزاهد حاليًا تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، ويشاركها بطولته النجوم هشام ماجد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، والطفل جان رامز، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي.

هنا الزاهد

آخر أعمال أحمد فهمي

وكانت آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي عُرض مؤخرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وتناول القصة الحقيقية للسفاح على مدار 8 حلقات فقط، وشاركه بطولته النجوم ركين سعد، وداليا شوقي، وميمي جمال، وناهد رشدي، وسارة خليل، ولبنى ونس، وريم حجاب، وإنجي أبو السعود، ومحمد عبد العظيم، وجيهان الشماشرجي، ومازن علوان، وعمر شرقي، وصلاح عبد الله، وباسم سمرة، وهو من إخراج هادي الباجوري.

أحمد فهمي من مسلسل سفاح الجيزة

مستر إكس يجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي

واجتمع الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي في فيلم "مستر إكس" الذي خاضا به موسم أفلام عيد الأضحى الماضي لعام 2023، وحقق نجاحًا ضخمًا وإيرادات غير مسبوقة، وشاركهم بطولته النجوم محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، ومحمد أنور، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وإبراهيم فايق، ومجدي عبد الغني، وعمرو يوسف، وريم مصطفى، ومصطفى خاطر.

هنا الزاهد وأحمد فهمي من فيلم مستر إكس

وتدور أحداث فيلم "مستر إكس" حول رئيس عصابة يُدعى "مستر إكس" الذي يُجسده الفنان أحمد فهمي، يمتلك مؤسسة يحاول من خلالها مساعدة الرجال المظلومين في علاقاتهم الزوجية، على الطلاق من زوجاتهم.