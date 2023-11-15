أزمة وعقم تهديفي يضرب المنتخب السعودي في 31 مباراة "أرقام"

الصقور الجريحة تعاني ومانشيني منزعج

يعاني المنتخب السعودي من أزمة في نسبة التهديف منذ تصفيات كأس العالم 2022، والذي جعل نتائج الصقور في هبوط مستمر حتى قبل مواجهة باكستان في تصفيات مونديال أمريكا والمكسيك وكندا، نعرض لكم في التقرير التالي أبرز أرقام الاخضر في الفترة الأخيره.

بالنسبة لأخر 8 مباريات لعبها المنتخب السعودي ودية ورسمية، فقد استقبل فيها الخسارة جميعًا على التوالي، ولم يسجل خلالها إلا 7 أهداف، ومن بينها مواجهتين لم يسجل فيها أهداف كانت امام العراق بكأس الخليج وكوريا الجنوبية الودية.

يعتبر سالم الدوسري هداف المنتخب السعودي برصيد 3 أهداف في المواجهات الثمانية الأخيرة.

أزمة تهديفية نادره للمنتخب السعودي

كما أن المنتخب السعودي يعاني عقم تهديفي في أخر 30 مباراة لعبها على التوالي ما بين رسمي وودي دولي، فلم يسجل أكثر من هدفين في لقاء وحيد منذ الفوز على الصين 3-2 في أكتوبر 2021 بتصفيات مونديال قطر 2022.

بعد مواجهة السعودية والصين لعب الصقور 31 مباراة كان أكبر عدد أهداف تم تسجيله هو "هدفين" فقط وتكررت 3 مرات، من بينها الانتصار على الأرجنتين في مونديال قطر.

وبالنسبة للمباريات الـ 28 الأخرى فقد سجل الصقور "الجريحة" هدف وحيد خلال 15 منها، بينما انتهت 13 مواجهة أخرى دون أن يسجل أي هدف "زيرو".

سجل سالم الدوسري في المباريات الـ 31 الأخيره 6 أهداف ويأتي بعده في ترتيب هدافي الصقور صالح الشهري الذي سجل 4 أهداف، من أصل 17 هدف فقط تم تسجلهم للأخضر وقد استقبلت شباكه 27 هدف.

ماذا يحتاج المنتخب السعودي

أولًا عودة الانتصارات الغائبة عن الصقور في أخر 8 مباريات على التوالي.

ثانيًا تحسين المعدل التهديفي للمنتخب في المواجهات المقبلة تمهيدًا لكأس آسيا.

ثالثًا الظهور بشكل جيد في الملعب واستعادة "اللعبة الممتعة".

إذا لم تتكرر هذة البنود الثلاثة ستكون فترة التوقف الحالية هي الأخيرة بالنسبة لمانشيني مع المنتخب السعودي، والبحث عن بديل له قبل كأس آسيا