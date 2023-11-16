مصر تنتج سنويًا 1.6 مليار طائر.. وزيادة تراخيص المجازر "ضرورة "

عضو الاتحاد العام لمربين الدواجن ل " الوفد " : الوسيط كلمة السر فى ضبط الأسواق

أوضح محمد الكفراوي ، عضو الإتحاد العام لمربين الدواجن ، إمكانية ربط مجازر الدواجن بالمزارع ، من خلال زيادة تراخيص المجازر وتسهيل طريقة الربط بين المربين والمجازر بشكل مباشر دون وسيط ، خاصة وأن الوسيط الذى يمكنه ضبط الأسعار واحداث استقرار فى الأسواق المحلية .

وأكد الكفراوى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية" ، اننا حققنا الاكتفاء الذاتى من الدواجن ، فمصر تنتج سنويا 1.6 مليار طائر تسمين ، ولدينا فائض للتصدير ، حيث أن توجهات الدولة فى الفتره السابقة كانت التسهيل على جميع الخامات من اعلاف الدواجن وسرعه الإفراج على كميات معقولة لتغطيه السوق المحلى للحد من الاختناقات المتكررة وتوفير لحوم الدواجن والماشية بوفرة فى السوق المحلية .

وأشار إلى أن بتفعيل البورصة الرئيسية للدواجن يمكنها ضبط الاسعار ، حديث يتم عمل سعر استرشادى للمربى والمجزر ومنع تلاعب السمسار فى اسعار الدواجن ، ما يشجع المربين على تربية الدواجن بالإستفادة من هامش الربح ومن ثم يستفيد المواطن من استقرار الأسعار .

وطالب بضرورة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية خاصة فى ظل وجود مطالبات بذلك من عام 2009 ، لمنع نقل الأمراض الخاصه بالدواجن فى المحافظات وعدم احتكار مجزر لشراء او بيع الدواجن بعينه ، فيجعل السوق المحلى فى حالة عدم استقرار