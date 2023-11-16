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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيهاب عبد الواحد يبدأ تجهيز الجزء الثاني من فيلم سكر

إيهاب عبد الواحد
إيهاب عبد الواحد

كشف الملحن إيهاب عبد الواحد للوفد، عن بدأ تجهيز الجزء الثاني من فيلم سكر، حيث تم عرض الجزء الأول بداية من 12 أكتوبر، وهو فيلم استعراضي راقص يحتوي على 14 لوحة غنائية، من ألحان الملحن إيهاب عبد الواحد، كلمات الشاعرة والكاتبة هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المخرج تامر مهدي، وغناء أبطال الفيلم.

فيلم سكر مأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل، وتدور أحداثه في إطار موسيقيّ وعائلي، داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى "سكّر"، تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

الفيلم بطولة كلا من: ماجدة زكي، ريهام الشناوي، حلا الترك  محمد ثروت، معتز هشام، وديمه أحمد، ياسمين العبد، محمد حربي، بافلي ريموند، ماريا جمعة، هاجر محمد. 
 

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