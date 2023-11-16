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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

5 خطوات للتصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

التصالح على مخالفات البناء، يعد من الأمور المهمة التي تشغل بال قطاع كبير من المصريين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب بشكل مبدأي على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وهو ما دفع الكثير بالتساؤل عن الخطوات الكاملة لإجراء عملية التصالح.

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خطوات  التصالح في مخالفات البناء

1 - تقديم المواطن طلب التصالح على المخالفة للجهة المعنية بتنظيم البناء سواء بلدية أو هيئة.

 

2 - يتم مراجعة المخالفة  تقييمها وتحديد طبيعتها وتأثيرها على البنية التحتية .

 

3- تحدد الشروط والمتطلبات التي يجب على صاحب المخالفة الوفاء بها لتسوية المخالفة.

 

4- بعد الاتفاق على الشروط، يتم توقيع اتفاقية التصالح بين صاحب المخالفة والجهة المختصة.

 

5 - على صاحب المخالفة الالتزام بتنفيذ جميع الشروط في اتفاقية التصالح.

سعر متر التصالح  في مخالفات البناء 

ويبدأ سعر متر التصالح  في مخالفات البناء من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 20% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة التي قام بها المواطن.

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