أفعال يُكره للمصلّي إتيانها في الصلاة

عدد ركعات الصلوات المفروضة فيما يتعلّق بعدد ركعات الصلوات؛ فإنّ الصلوات الخمس المفروضة منها ما هي رباعيّةٌ؛ أي عدد ركعاتها أربعٌ، وهي: الظهر والعصر والعشاء، أو ثلاثيّة؛ وهي صلاة المغرب، أو ثنائيّةٌ كصلاة الفجر.

ومن الأفعال التي يُكره للمصلّي إتيانها في الصلاة: أن يلتفت في صلاته لغير عذرٍ؛ كعدم الخوف، أو رفع النظر للسماء. افتراش الذراعين عند السجود.

افتراش القدمين بعد الرفع من السجود. العبث في الصلاة مكروهٌ؛ كالتهوية بيديه، وفرقعة الأصابع وتشبيكها، والصلاة أمام ما يلهيه؛ كبابٍ مفتوحٍ، أو أن يصلّي أمام صورةٍ أو نارٍ.

الدخول في الصلاة حابساً بوله، كما يُكره دخوله فيها وهو يغالب جوعاً، أو عطشاً، أو برداً، أو حرّاً مُفرطاً؛ لِما في ذلك من تفويتٍ للخشوع. أن يخصّ المصلّي جبهته بما يسجد عليه. مسح جبهته أو لحيته. ثني ثوبه. تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة.



