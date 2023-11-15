مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة.. تفاصيل

اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة، بحسب خبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما فشل مجلس الأمن في اعتماد تعديل على مشروع قرار لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية "لن نوافق على مشروع قانون لا يدين حماس".

وأخفق "مجلس الأمن الدولي"، في تبني تعديل روسي يدعو لتطبيق هُدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار، فيا أيدته خمس دول، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.

واقترحت روسيا تعديلًا على قرار مالطا بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن، إن روسيا تقترح تعديل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بالدعوة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وصرح نيبنزيا: "نود أن نقترح تعديلا شفهيا للجزء التنفيذي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي: "يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".

الإمارات تُجدد رفضها استهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في غزة

عبّرت دولة "الإمارات"، عن ادانتها واستنكارها بشدة للقصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت "الإمارات"، رفضها القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.

وبدورها؛ أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة على أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

كما حثت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي على بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.

بيان قطري عاجل بشأن استهداف الاحتلال المستشفيات في غزة

دعت دولة "قطر"، لفتح تحقيق دولي في استهداف إسرائيل المستشفيات في غزة، مُستنكرةً اقتحام جيش الاحتلال مجمّع الشفاء الطبي، ما يُشكل جريمة حرب، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم الأربعاء.