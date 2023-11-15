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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: الاحتلال لن يستطع القضاء على حركة حماس

جنود تابعين للاحتلال
جنود تابعين للاحتلال

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن هناك 35 يومًا مرت على الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الحرب هي أكبر من الحرب الإسرائيلية على حزب الله في 2006، وهذا يظهر كثافة العمل العسكري على قطاع غزة، والمقاومة من جانب حركة حماس. 

وتابع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العمل الآن يجرى من أجل إعداد هدنة لإدخال المساعدات، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى المدنيين والأطفال، وحتى إن هذا نجح ، فسيعود القتال مرة أخرى ، في ظل رفض الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى وقف إطلاق النار. 

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ولفت إلى ان الاحتلال لن يستطيع أن يقضي على حركة حماس، ويركز عملياته في شمال القطاع ،وتوجهه في اتجاه جنوب القطاع سيكون صعبًا، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يهدف بعملياته العسكرية في القطاع لقتال حماس فقط ، ولكنه يشن حربًا ضد عملية الطوفان التي حدثت في السابع من أكتوبر، خاصة وأن تل أبيب فقدت قدرتها على الردع في هذه العملية. 

وأشار إلى أن الاحتلال حتى الآن يقاتل في غزة من اجل استعادة هدف الردع العسكري، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة أدت لاهتزاز فكرة أن تكون تل أبيب كوطن آمن لليهود، بالإضافة إلى عدم إحساس المواطن الإسرائيلي بالأمن، وهذا قد يؤدي إلى سفر الكثير من الإسرائيليين إلى الخارج في أي لحظة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة في بداية الحرب على قطاع غزة تواصلت مع الصين ، لكي تستخدم نفوذها في الضغط على إيران لعدم توسعة الحرب على قطاع غزة ، وبكين قبلت الأمر في مقابل تهدئة الصراع أو التنافس مع بكين على المستوى الاقتصادي والسياسية. 

 

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