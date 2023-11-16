تفاصيل العثور على جثة طفل حديث الولادة مربوط الحبل السُري

عثر أهالي مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، على جثة رضيع حديث الولادة "ذكر"، بإحدى الترع دائرة المركز، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المُختصة والتي أمرت بنقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لبيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي بمعرفة مفتش الصحة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي مفادها العثور على جثمان رضيع حديث الولادة مربوط الحبل السُري، بترعة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثمان طفل رضيع حديث الولادة مربوط الحبل السري "ذكر"، جثة هامدة بترعة دائرة مركز شرطة العسيرات، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي؛ لبيان سبب الوفاة بتقرير الطب الشرعي.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.