سمير غطاس يكشف عن فضيحة إسرائيل في اقتحام مستشفى الشفاء (فيديو)

قال الدكتور سمير غطاس، الخبير الاستراتيجي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من اقتحام المربع الأمني في غزة وهو قلب القطاع، قامت باقتحام عدة مستشفيات، وعرضت فيديو من أحد المستشفيات أنها وجدت أنفاقا وأنها تعتقد أن هناك قاعة كبيرة تضم 20 واحدا من الرهائن.

وأضاف سمير غطاس، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى يبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء أن إسرائيل كانت تدعي أن مركز القيادة والسيطرة لحماس يقع تحت مجمع دار الشفاء، وأعلنت كثيرًا أن العدد الأكبر من الرهائن موجود تحت هذا المجمع من المستشفيات.

إسرائيل استخدمت صواريخ محرمة دوليًا

وأوضح سمير غطاس أن إسرائيل استخدمت صواريخ محرمة دوليًا تُدعى "R9X" وهذه الصواريخ لا تنفجر وإنما يُطلق منها شرائح معدنية تقطع أجساد المواطنين، ونتيجة إطلاقها على المواطنين المجمعين في الساحة نجحت القوات في اقتحام المستشفى.

وتابع: “ أمريكا تبريء نفسها من اقتحام مستشفى الشفاء بعدما كانت هي المشجعة لإسرائيل على الاقتحام”، موضحا أن دبابات الاحتلال اقتحمت المستشفى بوحدات متخصصة من المشاة في جيش الاحتلال.

وأشار سمير غطاس إلى أن الأسلحة التي تم الكشف عنها تحت المجمع هي أسلحة فردية لا تتجاوز 50 سلاحا، والأمر عد بمثابة فضيحة لإسرائيل، ولا تمثل شيئا بالنسبة للدعاية التي بثتها إسرائيل على مدار 40 يوما، إذ أن الجميع كان يتوقع أن إسرائيل ستعلن صورة النصر، وأنها حريصة للغاية على غسل آثار معركة طوفان الأقصى، وآثار هذه المعركة ستبقى في وجدانهم على الأقل لثلاثة عقود قادمة.

ومن جانبه، شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية بسبب اقتحام مجمع الشفاء في غزة.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، متورط في اقتحام المستشفى، وأجهزة الاستخبارات الأمريكية متورطة في الاقتحامات التي تمت في غزة.

وتابع أحمد موسى: “جو بايدن الرئيس الأمريكي أكد أن لديه معلومات أن الأسرى الإسرائيليين داخل المستشفى، وأن بها قيادات حماس، وهناك أنفاق تحتها، معقبًا: "زي ما دخلوا زي ما خرجوا، وأي مزاعم عن سلاح هما اللي حطوه، لو فيه سلاح وحماس كانت موجودة تحت المستشفى كانوا قتلوا اللي دخلوا".

وأوضح أحمد موسى، أن ما حدث من أمريكا في مستشفى الشفاء هو فشل ذريع وكبير، بعد أن أكد أحد المسؤولين الكبار في أمريكا أن لديهم معلومات استخباراتية بأن حماس تستخدم المستشفيات في الأنشطة العسكرية، مردفًا: “أمريكا تورطت في الروايات الإسرائيلية الكاذبة، ولم يجدوا أي شيء داخل المستشفيات، ودخول المستشفيات أمر محرم دوليًا، ومجلس الأمن الفاشل فشل في الوقوف أمام أمريكا أو إسرائيل في اقتحام المستشفيات”.