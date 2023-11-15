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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رسميًا .. طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي

 أعلنت الفنانة هنا الزاهد، طلاقها من أحمد فهمي، بعد زواج استمر 4 سنوات، وذلك عبر حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

 

 طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي:

 وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري” على موقع إنستجرام:" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد فهمي بعد زواج استمر 4 سنوات وربنا يكتب لكل واحد الخير ".

 وكان آخر عمل فني جمع هنا الزاهد وأحمد فهمي، فيلم “مستر إكس”، وشاركهما بطولته مجموعة من الفنانين.

 

 تفاصيل فيلم مستر إكس:

 فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

 

 وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدًا إبعادها عن كل المخاطر.

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