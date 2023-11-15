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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "البعبع" بشباك التذاكر أمس

فيلم البعبع
فيلم البعبع

حصد فيلم البعبع للفنان أمير كرارة، في شباك التذاكر أمس، الثلاثاء، إيرادات بلغت 2،397 جنيه، وذلك ضمن موسم الصيف السينمائي لعام 2023.

 

تفاصيل فيلم البعبع 

يشار إلى أن فيلم "البعبع"، ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وتدور أحداث فيلم البعبع حول رجل عصابة يخرج من السجن ليفاجأ بأنه لديه طفين بنت وولد، ثم يتورط في سرقة آثار ليهربا سويًا وتحدث بينهم مفارقات، فالعمل ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي.

 

 الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

 

 جدير بالذكر أن النجمة منة شلبي تشارك بصوتها فقط خلال أحداث فيلم البعبع، حيث يظهر صوت منة شلبى في مشهد قراءة أمير كرارة رسالة من زوجته حيث تقرأ هي الرسالة والتي من شأنها تقلب حياته طوال أحداث الفيلم.

فيلم البعبع 
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