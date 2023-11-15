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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بورسيا دورتموند يتمسك بـ براندت وسط شائعات برحيله

يوليان براندت
يوليان براندت

نفى نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط يوليان براندت ليس للبيع، جاء ذلك وسط شائعات ترددت حول إمكانية انتقاله. 

وأعلن سيبستيان كيل مدير الكرة في تصريحات صحفية :لم نمدد عقده في أبريل الماضي حتى 2026 من أجل لا شيء. إنه جزء مهم للغاية من فريقنا، لهذا فانتقاله ليس مطروحا على الإطلاق.

وحامت الشائعات مؤخرا حول رغبة أرسنال ونيوكاسل الإنجليزيين في التعاقد مع براندت، وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن دورتموند قد يتلقى عروضا تفوق قيمتها 50 مليون يورو للتعاقد مع براندت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان براندت قد انتقل من ليفركوزن إلى دورتموند في عام 2019 مقابل 25 مليون يورو.

وفي الموسم الحالي، يعد براندت واحدا من أفضل عناصر الفريق الذي يدربه المدير الفني إيدين تيرزيتش.

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